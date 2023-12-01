Какие проблемы беспокоят водителей Гусь-Хрустальной станции скорой медицинской...

Какие проблемы беспокоят водителей "Гусь-Хрустальной станции скорой медицинской помощи"?Заместитель губернатора области Константин Баранов и новый министр здравоохранения региона Валерий Янин проверили работу "Гусь-Хрустальной станции скорой медицинской помощи". О проблемах медучреждения в нашу редакцию написали водители скорой. Какая помощь нужна им самим, выяснял Александр Сыпченко.- А моете машины как, теплой мойки нет? Ну ведро, вода, щетка. Ну это проблема.Водители станции скорой медицинской помощи в Гусь-Хрустальном открыто рассказывают о всех проблемах медучреждения. Заместитель губернатора Константин Баранов и новый министр здравоохранения области Валерий Янин обещают лично во всем разобраться. Больше всего людей волнуют низкие зарплаты и отсутствие бокса для мойки машин. Сейчас отмывать грязь, пот и кровь водителям приходится вручную, прямо на улице при минусовой температуре.Андрей Чижов, водитель "Гусь-Хрустальной станции скорой медицинской помощи":- Протерли еще раз, несколько раз всю эту систему помыли, быстренько пока не замерзло все это.Цена одной щетки примерно 800 рублей. Её, говорит Андрей Чижов, хватает примерно на месяц. Их водители вынуждены покупать за свой счёт. А еще ведра и чистящие средства. И это при зарплате в 24 тысячи рублей, а то и меньше. Начисления, говорят водители, не меняются с 2017 года, а вот зона обслуживания вызовов растет постоянно.Николай Болдин, водитель "Гусь-Хрустальной станции скорой медицинской помощи":- Обслуживаем весь Гусь-Хрустальный район это и Красное Эхо, Уршельская, Золотковская, Мезиновская зона и Курловская.Каждый день на выезд к пациентам станция отправляет 15 бригад. Нагрузка чудовищная, подчёркивают водители, и если ситуация не изменится, готовы сменить работуМаксим Соловьев, водитель "Гусь-Хрустальной станции скорой медицинской помощи":- Ну вы сами представляете на такие деньги 21-24 тысячи и ночные, если бы мы в день работали и того было бы меньше, то это, это мало.Главврач Изабелла Борисова заявляет, что вопрос с зарплатой неоднократно поднимался на различных совещаниях, но пока переломить ситуацию не удается. Однако, средний размер выплат не 24 тысячи, как заявляют водители, а почти 27 тысяч рублей, причем индексация происходит постоянно.Изабелла Борисова, главный врач "Гусь-Хрустальной станции скорой медицинской помощи":- Штатное расписание, у нас есть тариф, есть стимулирующие и зарплата все это решается на определенном уровне, нам спускают определенное количество денег.Константин Баранов, заместитель губернатора Владимирской области:- Зарплата - это конечно такой вопрос. Люди должны зарабатывать и в зависимости от нагрузки и, конечно, от качества работы, поэтому проработаем посмотрим, что можно сделать в этом плане, чтобы хорошие водители не уходили и интенсивно работали.Областные власти обещают помочь и в вопросе обслуживания машин. В гараже будет оборудован теплый моечный бокс для собственных нужд скорой. В помещении площадью примерно 20 на 5 метров поставят современную автомоечную технику.Валерий Янин, министр здравоохранения Владимирской области:- Этот надо вопрос решать и это вопросы укрепления материально-технической базы. Тут не сильно большие средства нужны для того чтобы даже организовать такой временный вариант.Вопрос с собственным моечным боксом нужно решить как можно быстрее, до наступления сильных морозов, подчеркивает министр здравоохранения области Валерий Янин. От подготовки автомобилей зависит оперативность помощи. А в скорой она должна быть скорой.Александр Сыпченко, Александр Чунаев, Андрей Беляков "Вести-Владимир"