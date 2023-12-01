Намерения властей стали известны на Совете народных депутатов.

Мэрия Владимира продаст бывшее кафе «Сунгирь» за 40,5 миллионов рублей. Намерения властей стали известны на Совете народных депутатов, в ходе которого зам главы городской администрации Владислав Попов рассказал об этом.На данный момент объект в «Добром» арендуется, и сейчас арендатору могут предоставить преимущественное право выкупа. Если же он откажется, то «Сунгирь» отдадут с торгов.Как уточнили чиновники, зданию требуется капитальный ремонт, кроме того, необходимо оплатить существующие долги, а это «ухудшает экономическое положение предприятия».