Жители Коврова перевели мошенникам более 5 миллионов рублей за прошедшую неделю. Всего на территории Владимирской области зарегистрирована почти сотня хищений денег со счетов, сообщили в

Жители Коврова перевели мошенникам более 5 миллионов рублей за прошедшую неделю. Всего на территории Владимирской области зарегистрирована почти сотня хищений денег со счетов, сообщили в пресс-службе прокуратуры. И это только за одну неделю. Мошенники продолжают использовать проверенные схемы: звонят и сообщают о попавших в ДТП родственниках, соблазняют легким заработком, пугают несанкционированными операциями по счету. Так,