По обвинению в покушении на дачу взятки полицейским перед судом предстанет водитель из Московской области.

По обвинению в покушении на дачу взятки полицейским перед судом предстанет водитель из Московской области. Об этом сообщила прокуратуры Владимирской области.Инцидент произошёл в начале ноября в деревне Таратино Александровского района. Ночью сотрудники ДПС остановили машину, за рулём которой сидел подозреваемый. Мужчина был пьян и не имел при себе водительских прав. Гражданин попытался подкупить стражей порядка и дать им 10 тыс. рублей, но правоохранители отказались от денег.Отмечается, что москвич во всём сознался. Уголовное дело передано в суд.