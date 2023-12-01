Подведены итоги 11 месяцев.

За 11 месяцев 2023 года погрузка на Горьковской железной дороге выросла на 2,2% и составила больше 26,4 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба компании.С начала года грузооборот составил около 157 млрд тарифных тонно-км (-4,3%), а с учетом пробега порожних вагонов – больше 197 млрд тонно-км (-4,6%).За январь-ноябрь на железной дороге погружено:нефти и нефтепродуктов – 8,9 млн тонн (+7,7% к показателям января-ноября 2022 года);лома черных металлов – 1 млн тонн (+7,6%);цемента – 2,3 млн тонн (+2%);химикатов и соды – 1,3 млн тонн (+0,9%);химических и минеральных удобрений – 1,9 млн тонн (-1,3%);черных металлов –2,3 млн тонн (-5,6%);строительных грузов – 1 млн тонн (-8,5%);промышленного сырья и формовочных материалов – 1,4 млн тонн (-8,7%);лесных грузов – 2,4 млн тонн (-17%).В ноябре 2023 года погрузка достигла 2,4 млн тонн – это на 11,7% больше, чем в ноябре прошлого года.При этом грузооборот составил около 14 млрд тарифных тонно-км (-6%), а с учетом пробега порожних вагонов – больше 17,4 млрд тонно-км (-7,9%).