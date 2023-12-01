На прошлой неделе жители Коврова и Кольчугино «подарили» мошенникам более 9 млн рублей. Как это...

На прошлой неделе жители Коврова и Кольчугино «подарили» мошенникам более 9 млн рублей.Как это могло произойти за 7 дней? Всё «просто», рассказывают в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. Дело в том, что жители региона вновь наступают на «те же грабли» - сами отдают свои деньги мошенникам, доверяя незнакомцам.Например, 22 ноября в органы полиции обратилась жительница Коврова, которой неизвестное лицо, представившееся сотрудником ФСБ, сообщило о незаконном оформлении на неё кредита и необходимости принятия мер для списания денежных средств.Поверив мошеннику, женщина перевела на указанный счёт более 2,4 млн рублей.Аналогичным образом у жителя Коврова было похищено 3,2 млн рублей.25 ноября в органы полиции обратилась и жительница города Кольчугино, которая перевела 3,5 млн рублей мошеннику, представившемуся сотрудником инвестиционной компании.Уточняется, что по данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.Фото: pxfuel.com