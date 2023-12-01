Движение на перекрестке улиц Юбилейная и Жуковского в связи с открытием Рпенского проезда изменится. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Владимира. Схема движения на перекрестке

Движение на перекрестке улиц Юбилейная и Жуковского в связи с открытием Рпенского проезда изменится. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Владимира. Схема движения на перекрестке изменится следующим образом: проезд по главной дороге будет осуществляться по Рпенскому проезду в сторону улицы Юбилейной и обратно. Улица Жуковского станет второстепенной дорогой. У подъезда к перекрестку появился предупреждающий знак