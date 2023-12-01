Поездами дальнего следования воспользовались около 8,2 млн пассажиров.

За январь-ноябрь 2023 года с вокзалов и станций Горьковской железной дороги, в том числе из Владимирской области, отправились больше 35 млн пассажиров — это на 9,9% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.Так, поездами дальнего следования воспользовались около 8,2 млн пассажиров (на +14% больше), а электричками — более 27,3 млн человек (+8,7%).За 11 месяцев 2023 года пассажирооборот составил 9,4 млрд пасс-км (+13,2%), из них больше 8,2 млрд пасс-км (+13,1%) — в дальнем следовании, свыше 1,2 млрд пасс-км (+14,1%) — в пригородном сообщении.В ноябре в поездку по железной дороге отправились больше 3 млн человек (+10,1% к ноябрю прошлого года), из них 705 тысяч пассажиров — на поездах дальнего следования (+14,5%) и больше 2,3 млн — на пригородных электропоездах (+8,9%).При этом пассажирооборот составил больше 802 млн пасс-км (+17,1%), из них в дальнем следовании — 700 млн пасс-км (+19,1%), а в пригородном сообщении — 102,5 млн пасс-км (+5,1%).