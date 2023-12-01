Огонь распространился на площади 600 квадратных метров.
Огонь распространился на площади 600 квадратных метров.
Пожарные локализовали возгорание на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы. Об этом сообщило МЧС России в своем .
Пожар на "Садоводе" произошел в пятницу, 30 ноября. Загорелись товары народного потребления в трехуровневых контейнерах. Быстрому распространению огня способствовала плотная застройка.
К тушению пожара привлекли более 170 человек и 48 единиц техники. Спасатели эвакуировали 350 человек.
Информации о пострадавших не поступало.