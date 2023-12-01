С 1 декабря во Владимире изменилась схема движения по Рпенскому проезду. Администрация Владимира...

С 1 декабря во Владимире изменилась схема движения по Рпенскому проезду.Администрация Владимира предупреждает автовладельцев об изменениях.С началом рабочего движения по Рпенскому проезду с 1 декабря стала другой схема проезда перекрёстка - Рпенский проезд и улицы Юбилейная с улицей Жуковского.Движение по главной дороге будет проходить по Рпенскому проезду в сторону улицы Юбилейная, и обратно.Улица Жуковского, в свою очередь, станет второстепенной дорогой, о чём при подъезде к перекрестку предупреждает знак 2.4 «Уступи дорогу».Администрация областного центра просит внимательно ознакомиться с изменениями.Фото: https://vladimir-city.ru