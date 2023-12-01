Синоптики рассказали жителям Владимирской области о том, каким будет первый месяц зимы. Декабрь в...

Синоптики рассказали жителям Владимирской области о том, каким будет первый месяц зимы.Декабрь в Центральной России (и во Владимирской области в том числе) прогнозируется на градус-полтора холоднее нормы, а по количеству снега - с 20-процентным превышением над многолетним значением.Холода на носу! И снежная «атака». Об этом «РИА Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» – Евгений Тишковец.Синоптики поясняют: «Норма: ночь - минус 8,6, день - минус 3,5, осадки - 56 миллиметров».А вот январь, по прогнозам специалистов, наоборот, будет на 2-3 градуса теплее нормы - с 10-процентным превышением. Ожидаются обильные снегопады.«Наступившая зима, в целом, будет относительно мягкой и снежной, за исключением холодного фальстарта», - отмечает Евгений Тишковец.2 декабря во Владимире (и по области) днём ожидается -6… -9°C мороза. Вечером и ночью температура будет держаться в этом же температурном диапазоне.Вероятность осадков в виде снега — 60%. Влажность — 91%. Атмосферное давление повысится с 739 до 748 мм ртутного столба. Ветер северо-западный, до 3 метров в секунду. Магнитное поле — неустойчивое.Народный прогноз погоды на 2 декабря:«Небо ясное – к морозу, тусклое – к оттепели»;«Вечернее небо розовое, даже багряное – перед снегопадом»;«Если скотина бодается – жди метель»;«Если ветер переменится с юго–восточного на юго–западный – погода испортится».Фото: pxfuel.com