Смотрите Вести в 14.30: его лаковые миниатюры и иконы известны всей стране
Поехали!
- На...
Смотрите "Вести" в 14.30: его лаковые миниатюры и иконы известны всей стране
Поехали!
- На Рпенском проезде через считанные минуты - официальное открытие движения. Сколько времени и средств вложили в новую дорогу?
Рука помощи
- В Гусь-Хрустальном - представители регионального правительства и Минздрава. Какие проблемы просят решить водители "скорой"?
Народный Мастер
- Его лаковые миниатюры и иконы известны всей стране. Владимир Молодкин стал Народным художником России.