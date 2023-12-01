Смотрите Вести в 14.30: его лаковые миниатюры и иконы известны всей стране Поехали! - На...

Смотрите "Вести" в 14.30: его лаковые миниатюры и иконы известны всей странеПоехали!- На Рпенском проезде через считанные минуты - официальное открытие движения. Сколько времени и средств вложили в новую дорогу?Рука помощи- В Гусь-Хрустальном - представители регионального правительства и Минздрава. Какие проблемы просят решить водители "скорой"?Народный Мастер- Его лаковые миниатюры и иконы известны всей стране. Владимир Молодкин стал Народным художником России.