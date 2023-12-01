С 1 января 2024 года минимальный размер взноса составит 9 рублей 30 копеек с 1 квадратного метра, об этом сообщили в правительстве области. Губернатор уже подписал указ об увеличении взноса.

С 1 января 2024 года минимальный размер взноса составит 9 рублей 30 копеек с 1 квадратного метра, об этом сообщили в правительстве области. Губернатор уже подписал указ об увеличении взноса. Ежемесячный платеж для среднестатистической квартиры станет больше всего на 44,3 рубля, посчитали в Белом доме. Во Владимирской области система взносов на капремонт действует с 2014