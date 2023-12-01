Завершился второй этап благоустройства набережной Марка Шагала в районе ЗИЛ.

Завершился второй этап благоустройства набережной Марка Шагала в районе ЗИЛ.Комфортное общественное пространство появилось на участке от улицы Льва Юдина до бульвара имени Братьев Весниных. С учетом первого этапа благоустроено 1,2 километра береговой линии, рассказал в своем мэр Москвы Сергей Собянин.Вдоль набережной появились прогулочные дорожки, вдоль них установили скамейки, создали места отдыха. Организован лестничный спуск на набережную.Для поклонников здорового образа жизни оборудовали беговые дорожки и зоны воркаута с тренажерами, для детей – игровые площадки. На набережной высадили более 700 деревьев и кустарников, разбили цветники, уложили 8,3 тысячи квадратных метров газона."В результате в Москве появилось еще одно классное пространство для отдыха, прогулок и занятий спортом с прекрасным видом на реку. В 2024 году приступим к следующему этапу благоустройства набережной Марка Шагала", – написал Собянин.В столице парка "Яуза". Там создается уникальная природная территория. Обустроены игровые и спортивные площадки, видовые зоны. В районе парка проживает более миллиона москвичей.В текущем году в Москве более двух тысяч парков, общественных территорий и дворов. Столица стала мировым лидером по темпам улучшения городской среды.