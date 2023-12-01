Сотрудники МЧС и Россоюзспаса провели мастер-класс для владимирских школьников по спасению на...
Сотрудники МЧС и Россоюзспаса провели мастер-класс для владимирских школьников по спасению на воде
В регионе продолжается акция "Осторожно, тонкий лёд!". Мастер-класс по спасению на воде провели для владимирских школьников на Семязино.
Выбираться в ту сторону, откуда шли "Золотое правило", если провалился в полынью. "Азбука спасения"- не в теории, на практике от водолазов Россоюзспаса.
- Локтями упираемся перед собой.
Действия должны быть выверенными. А значит, панику отставить!
- Не встаём, ползком выползаем.
Открытый урок провели на владимирском водоёме Семязино. В роли учителей - сотрудники регионального Управления МЧС и Россоюзспаса. На мастер-класс пригласили учеников четырёх школ областной столицы. Ребятам напомнили: выход на лёд в период ледостава смертельно опасен. Через лёд просачивается талая вода. Он становится рыхлым и непрочным.
Андрей Захваткин, начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного Управления МЧС России по Владимирской области:
- С начала текущего года на водных объектах Владимирской области зарегистрировано 38 происшествий. 38 человек погибло. В том числе, к сожалению, 4 ребёнка. 25-ого и 28 ноября на территории Муромского и Гороховецкого районов уже зафиксированы случаи гибели людей по причине выхода на неокрепший лёд водоёмов.
Спасатели напоминают: пострадавшего нужно как можно скорее укутать, дать тёплое питье и незамедлительно вызывать скорую.
- Если сеть какой-то костёр, палатка, машина, быстро бежим и греемся.
Акция "Осторожно, тонкий лёд" проходит во Владимирской области до 15 декабря. А вот подобные занятия зимой будут проводиться регулярно, подчёркивают в Главном Управлении МЧС по региону. Это позволит не допустить трагедий.
- На тонкий и неокрепший лёд нельзя выходить никак. И без взрослых тоже.
Алгоритм самоспасения, как и умение оказать помощь тому, кто провалился под лёд - жизненно необходимый навык. Участники мастер-класса замечают: урок усвоен.
- Осторожно, тонкий лёд!
Мария Платанюк "Вести-Владимир"