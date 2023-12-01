Выставка «О чём молчат дворцы» приурочена к 510-летию Александровского кремля и самого города.

В «Александровской слободе» воссоздали убранство резиденции Ивана Грозного 16-го века. Выставка «О чём молчат дворцы» приурочена к 510-летию Александровского кремля и самого города.Сотрудники музея-заповедника представили более двухсот экспонатов Средневековья, чтобы в двух залах «слободы» передавалась та самая атмосфера царского времени. Сами раритеты 13-17 веков собраны и фонда музея и частной коллекции коллекционера из Москвы. 20 старинных вещей представлены публично впервые.