В ноябре этого года 38-летний житель Московской области ехал в Александровском районе. Машину остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. Оказалось, что водитель пьян и не имеет при

В ноябре этого года 38-летний житель Московской области ехал в Александровском районе. Машину остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. Оказалось, что водитель пьян и не имеет при себе прав. Мужчину отвели в служебный автомобиль ДПС, где он неоднократно пытался предложить сотрудникам взятку. И хотя они объяснили ему, что это грозит уголовной ответственностью, водитель настойчиво положил 10 тысяч