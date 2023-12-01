Видео с происшествием опубликовали в социальных сетях.

В Киржаче 9-летний мальчик попал под колёса иномарки. опубликовали в социальных сетях.Авария произошла вчера, 30 ноября, около трёх часов дня на Прибрежном квартале. На кадрах видно, как школьник сначала спокойно шёл по тротуару, затем резко выбежал на дорогу под колёса Audi. Ребёнка госпитализировали с травмами.По факту ДТП автоинспекторы возбудили дело об административном правонарушении (ст. 12.24 КоАП РФ). Водителю грозит штраф от 2,5 до 25 тысяч рублей – зависит от причинения вреда мальчику.