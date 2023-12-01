В Кольчугино суд рассмотрит дело о мошенничестве с кабельно-проводниковой продукцией на 2,5 млн...

В Кольчугино суд рассмотрит дело о мошенничестве с кабельно-проводниковой продукцией на 2,5 млн рублей.Жительница Ставропольского края, представляясь помощником генерального директора московской фирмы, решила «заработать» по-крупному и вступила в переговоры с представителем одного из предприятий города Кольчугино.Как рассказывают в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, мошенница убедила руководство в необходимости подписания договора поставки кабельно-проводниковой продукции на условиях коммерческого кредита. Проще говоря, предполагалась оплата с отсрочкой на 60 дней.«Руководитель московской фирмы, будучи не осведомленным о преступных намерениях обвиняемой, подписал указанный договор на согласованных условиях...» - пояснили в прокуратуре.После этого женщина организовала по товарным накладным отгрузку кабельно-проводниковой продукции со склада готовых изделий, а затем распорядилась по своему усмотрению. Кабели и провода так и не были поставлены заказчику.В результате предприятию-поставщику был причинён материальный ущерб на сумму свыше 2,5 млн рублей.Обвиняемая попыталась скрыться от органов предварительного следствия, поэтому ее заключили под стражу.В настоящее время уголовное дело направлено в Кольчугинский городской суд.За совершённое преступление женщине грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.Фото: pxfuel.com