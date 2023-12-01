Инцидент произошел сегодня, 1 декабря. Мужчина отправился рыбачить на Клязьму в Собинке. В какой-то момент он провалился в полынью. Как сообщает наш источник, рыбак был в состоянии

Инцидент произошел сегодня, 1 декабря. Мужчина отправился рыбачить на Клязьму в Собинке. В какой-то момент он провалился в полынью. Как сообщает наш источник, рыбак был в состоянии алкогольного опьянения, а раз “пьяному и море по колено”, то Клязьма – и подавно. Мужчина сумел самостоятельно выбраться из воды, снял мокрые вещи и заснул на льду ближе