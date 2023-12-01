Информацию обнародовал вице-губернатор Александр Ремига на пресс-конференции.

Владимирцам рассказали о подготовке к 1000-летию Суздаля. Информацию обнародовал вице-губернатор Александр Ремига на пресс-конференции.Так, касаемо вопроса внедрения единого стилистического решения рекламных вывесок и аншлагов в городе заместитель главы региона рассказал, что в январе-феврале 2024 года на Торговых рядах и на всех государственных зданиях вывески будут изменены. То же самое касается и подсветки зданий.«Все это увидите в январские праздники, когда Суздаль станет новогодней столицей России», – пообещал Александр Ремига.По мнению вице-губернатора, сейчас нужно больше освещать 1000-летие города-музея и пользоваться юбилеем Суздаля для популяризации региона.