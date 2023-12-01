Двойная победа. Владимирская спортсменка Наталья Короленко привезла золото с чемпионата Европы по масс-рестлингу. Она выступала в весовой категории 65 килограммов. Спортсменка победила со

Двойная победа. Владимирская спортсменка Наталья Короленко привезла золото с чемпионата Европы по масс-рестлингу. Она выступала в весовой категории 65 килограммов. Спортсменка победила со счетом 2:0. Команда сборной России завоевала первое место в командном зачете. Соревнования проходили в Словакии, в городе Брезно, в них участвовали 80 спортсменов из России, Грузии, Польши, Венгрии, Словакии, Бразилии, Монголии и