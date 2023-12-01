В эти дни в Коврове проходит Добрый форум – главное волонтёрское событие Владимирской области в 2023 году.

В эти дни в Коврове проходит Добрый форум – главное волонтёрское событие Владимирской области в 2023 году. Об этом рассказала регионального правительства.Организаторами мероприятия выступили Министерство образования и молодёжной политики и Ресурсный центр поддержки добровольчества нашей области. Отмечается, что Добрый форум провидится второй раз и собрал свыше 150 волонтёров из разных уголков 33-го региона.Участники принимают участие в образовательных лекциях, разнообразных дискуссиях, мастер-классах и, разумеется, по мере сил помогают землякам. К примеру, в четверг, 30 ноября, добровольцы побывали в акушерском корпусе Ковровской многопрофильной горбольницы №1.Как отметила заместитель министра образования и молодёжной политики Владимирской области Елена Янина, сегодня около 20000 наших земляков регулярно занимаются волонтёрской деятельностью.