Во Владимире из-за ошибки семье назначили заниженную выкупную стоимость аварийного жилья. И только...

Во Владимире из-за ошибки семье назначили заниженную выкупную стоимость аварийного жилья.И только благодаря вмешательству прокуратуры удалось увеличить сумму выкупной стоимости квартиры на полмиллиона рублей.Напомним, в 2016 году постановлением администрации города Владимира двухэтажный многоквартирный дом № 2 по улице Хирурга Орлова, 1928 года постройки, был признан аварийным и подлежащим сносу.Из-за расселения дома жилые помещения изымались у жильцов органом местного самоуправления с выплатой денежного возмещения.«Общая выкупная стоимость комнаты в коммунальной квартире, подлежащая уплате одной из жительниц дома, составила около полутора миллионов рублей. Проверка показала, что в нарушение требований закона, сумма рассчитана, исходя из площади жилой комнаты, как части коммунальной квартиры, без учета доли площади вспомогательных помещений...» - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.В ходе рассмотрения дела была проведена экспертиза. И по итогу рыночная стоимость объекта более чем на полмиллиона превысила размер ранее полученной компенсации.Решением суда требования прокурора были удовлетворены.В данный момент фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры Владимира.Фото: pxfuel.com