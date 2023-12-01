Во Владимире из-за ошибки семье назначили заниженную выкупную стоимость аварийного жилья.
И только...
Во Владимире из-за ошибки семье назначили заниженную выкупную стоимость аварийного жилья.
И только благодаря вмешательству прокуратуры удалось увеличить сумму выкупной стоимости квартиры на полмиллиона рублей.
Напомним, в 2016 году постановлением администрации города Владимира двухэтажный многоквартирный дом № 2 по улице Хирурга Орлова, 1928 года постройки, был признан аварийным и подлежащим сносу.
Из-за расселения дома жилые помещения изымались у жильцов органом местного самоуправления с выплатой денежного возмещения.
«Общая выкупная стоимость комнаты в коммунальной квартире, подлежащая уплате одной из жительниц дома, составила около полутора миллионов рублей. Проверка показала, что в нарушение требований закона, сумма рассчитана, исходя из площади жилой комнаты, как части коммунальной квартиры, без учета доли площади вспомогательных помещений...» - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В ходе рассмотрения дела была проведена экспертиза. И по итогу рыночная стоимость объекта более чем на полмиллиона превысила размер ранее полученной компенсации.
Решением суда требования прокурора были удовлетворены.
В данный момент фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры Владимира.
Фото: pxfuel.com