Во Владимире прошла научно-практическая конференция подологов. Она объединила участников из разных...

Во Владимире прошла научно-практическая конференция подологов.Она объединила участников из разных уголков страны, а также из Белоруссии и Казахстана.Обмен знаниями и опытом. Более ста человек из Краснодарского края, Якутии, Белоруссии, Казахстана собрались вместе. А повод - научно-практическая конференция. Проходит она во Владимире не впервые. Участников объединяет желание совершенствоваться в сфере подологии, подиатрии, дерматологии и хирургии. Организатор и основной спикер Всероссийской конференции Оксана Байкова, ее опыт в подологии - более 9 лет. Выступавшие - врачи из разных уголков страны, по смежным профилям.Оксана Байкова - организатор подологической конференции, руководитель Центра подологии:- Если есть варикозное расширение вен, если облитерирующий атеросклероз, как пагубно влияют такие патологии, именно на грибковое поражение ногтей и кожи. На дистрофию ногтей. Мы работаем с этими проблемами. Соответственно, мы направлять должны к этим специалистам. Узких специальностей. Мы одни не решим эту проблему без врача.К клиенту нужен комплексный подход. Потому сотрудничество между подологами и врачами - важно. Считает и постоянная участница конференций Наталья Полякова, прилетевшая из Сочи.Оксана Полякова - участница подологической конференции:- Это для того, чтобы лучше понимать, как нам между собой соединяться и понимать вот эти тонкие границы. Где начинается наша подология и заканчивается, а где начинает уже врачебная работа и как нам правильно переправить пациента к врачу уже.То есть, вот такие тонкие нюансы. Поэтому это очень важно для нас.Динара Дариябаева - участница научно-практической конференции:- Я приехала с Казахстана. На форуме мы получаем новые знания,новые знакомства, общение.Подологи занимаются удалением мозолей, лечат грибок, справляются и с трещинами на пятках. О здоровье стоп владимирцев позаботятся в Центре Подологии на улице Сакка и Ванцетти, 50. Опытные специалисты помогут решить проблемы и вовремя направят к нужному врачу.Мария Рябова. Андрей Синягин. "Вести - Владимир".