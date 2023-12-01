Во Владимире вновь проходит региональный этап Российского открытого молодёжного водного конкурса - 2024 по Владимирской области.

Во Владимире вновь проходит региональный этап Российского открытого молодёжного водного конкурса - 2024 по Владимирской области.Конкурс уже традиционно организуется на базе МАУДО «СЮН «Патриарший сад» совместно с ГБУ ВО «Экорегион» и служит поддержкой в научно-исследовательской и проектной деятельности школьников и студентов в сфере охраны окружающей среды.Участниками конкурса могут стать учащиеся общеобразовательных организаций Владимирской области в возрасте от 14 лет: школьники, обучающиеся учреждений дополнительного образования, студенты средних специальных и высших учебных заведений.Прием заявок на участие в конкурсе уже открыт и продлиться до 01 февраля 2024 г.В этом году, помимо основных тем конкурса, добавились еще две: «Лучший инновационный проект» и «Химия воды». В общем итоге к выбору участников конкурса представлены 13 тематических номинаций.1. Охрана и восстановление водных ресурсов.2. Вода и климат.3. Экономическая эффективность реализации проекта в сфере охраны и восстановления водных ресурсов.4. Вода и атом.5. Вода и мир.6. Использование методов космического мониторинга при выполнении проектов по охране и восстановлению водных ресурсов.7. Вода без пластика.8. Водная индустрия 4.0: цифровизация.9. Моря и океаны.10. Сохранение биоразнообразия водных объектов.11. Арктическая лента.12. Лучший инновационный проект.13. Химия воды.Все конкурсанты регионального этапа смогут побороться за право представлять наш регион со своим проектом на Российском открытом молодежном водном конкурсе - 2024.Конкурс дает возможность не только раскрыть одну из тем номинаций, но и помочь найти новые, возможно, не традиционные подходы к решению проблем, связанных с восстановлением и рациональным использованием водных ресурсов.Ознакомится с положением конкурса, подать заявку, узнать более подробную информацию и условия участия можно на официальных страницах учреждений в социальной сети в «Вконтакте» (, ), а так же на официальном сайте .