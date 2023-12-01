Во Владимире вновь проходит региональный этап Российского открытого молодёжного водного конкурса - 2024 по Владимирской области.
Во Владимире вновь проходит региональный этап Российского открытого молодёжного водного конкурса - 2024 по Владимирской области.
Конкурс уже традиционно организуется на базе МАУДО «СЮН «Патриарший сад» совместно с ГБУ ВО «Экорегион» и служит поддержкой в научно-исследовательской и проектной деятельности школьников и студентов в сфере охраны окружающей среды.
Участниками конкурса могут стать учащиеся общеобразовательных организаций Владимирской области в возрасте от 14 лет: школьники, обучающиеся учреждений дополнительного образования, студенты средних специальных и высших учебных заведений.
Прием заявок на участие в конкурсе уже открыт и продлиться до 01 февраля 2024 г.
В этом году, помимо основных тем конкурса, добавились еще две: «Лучший инновационный проект» и «Химия воды». В общем итоге к выбору участников конкурса представлены 13 тематических номинаций.
1. Охрана и восстановление водных ресурсов.
2. Вода и климат.
3. Экономическая эффективность реализации проекта в сфере охраны и восстановления водных ресурсов.
4. Вода и атом.
5. Вода и мир.
6. Использование методов космического мониторинга при выполнении проектов по охране и восстановлению водных ресурсов.
7. Вода без пластика.
8. Водная индустрия 4.0: цифровизация.
9. Моря и океаны.
10. Сохранение биоразнообразия водных объектов.
11. Арктическая лента.
12. Лучший инновационный проект.
13. Химия воды.
Все конкурсанты регионального этапа смогут побороться за право представлять наш регион со своим проектом на Российском открытом молодежном водном конкурсе - 2024.
Конкурс дает возможность не только раскрыть одну из тем номинаций, но и помочь найти новые, возможно, не традиционные подходы к решению проблем, связанных с восстановлением и рациональным использованием водных ресурсов.
Ознакомится с положением конкурса, подать заявку, узнать более подробную информацию и условия участия можно на официальных страницах учреждений в социальной сети в «Вконтакте» (, ), а так же на официальном сайте .