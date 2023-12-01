Изменится и схема дорожного движения — Рпенский проезд станет главной дорогой, заменив улицу Жуковского, движение по которой стало второстепенной.

На церемонии торжественного открытия Рпенского проезда присутствовали губернатор области Александр Авдеев, глава города Дмитрий Наумов, председатель ЗакСобрания Ольга Хохлова, представители муцинипальный образований, работники ДСУ-3 и жители областного центра. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации города.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что работа была завершена на 2 месяца раньше срока, указанного в контракте. Глава города Дмитрий Наумов отметил, что масштабное строительство автодороги стало результатом эффективной реализации национальных проектов, открытие дорожного движения по Рпенскому проезду поспособствует развитию промышленных предприятий, расположенный в этом районе. После объявления об открытии движения первыми проехали водители дорожно-строительной техники ДСУ-3Рпенский проезд станет главной дорогой, в то время как улица Жуковского станет второстепенной. Движение по новой автодороге будет осуществляться в сторону улицы Юбилейная и обратно.