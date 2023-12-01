Во Владимире спасатели привели в чувство потерявшую сознание на пожаре 95-летнюю...

Во Владимире спасатели привели в чувство потерявшую сознание на пожаре 95-летнюю пенсионерку.Пожар случился сегодня в шестиэтажном жилом доме на улице Егорова, сообщает пресс-служба министерства региональной безопасности Владимирской области.Спасатели третьей дежурной смены АСС (старший смены — Алексей Климов) оказали помощь потерявшей сознание пожилой женщине и транспортировали её в машину "скорой помощи".Загорание в квартире на площади 15 квадратных метров, уточнила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.В результате происшествия пострадала одна 95-летняя женщина. В ходе эвакуации было выведено на безопасное расстояние 17 человек, в том числе 4 детей.Для ликвидации пожара было привлечено 5 единиц техники и 16 спасателей.Фото и видео: пресс-служба ГУ МЧС и министерства региональной безопасности Владимирской области.