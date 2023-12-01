Во Владимире официально открыли движение по Рпенскому проезду. Торжественная церемония состоялась в первый день зимы. Старт проезду автоколонны дал глава региона Александр Авдеев. Помимо

Во Владимире официально открыли движение по Рпенскому проезду. Торжественная церемония состоялась в первый день зимы. Старт проезду автоколонны дал глава региона Александр Авдеев. Помимо губернатора области, в торжественном открытии Рпенского проезда приняли участие и председатель Заксобрания области Ольга Хохлова, и глава города Владимира Дмитрий Наумов. Они отметили строителей магистрали и важность завершения этой дорожной стройки.