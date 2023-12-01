Наград удостоились пять человек в возрасте до 35 лет.

Правительство Владимирской области наградили деятелям культуры, искусства и литературы. В этом году наград удостоились пять человек в возрасте до 35 лет.Актрису Владимирского академического областного театра Анну Лузгину наградили за серию ярких ролей в спектаклях. За создание и реализацию цикла семейных музыкальных спектаклей «Бременские музыканты», «Мама Коза, семеро козлят и Серый волк» и «Буратино» получил награду художественный руководитель музыкального лектория Владимирской областной филармонии Вячеслав Мокан. Удостоились премии актриса Владимирского областного театра кукол Виктория Журилова за роли в премьерных спектаклях, образцовый ансамбль детской песни из города Кольчугино «Фантазёры» и народный ансамбль «Талица» из Вязниковского района.