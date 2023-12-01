Во Владимирской области начинает работу горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции Сегодня -...

Во Владимирской области начинает работу "горячая линия" по профилактике ВИЧ-инфекцииСегодня - всемирный день борьбы со СПИДом. Традиционно, в это время в регионе начинает работу "горячая линия", посвященная профилактике ВИЧ-инфекции.8-800-200-05-45По нему вы можете задать все интересующие вопросы, связанные с вирусом иммунодефицита человека. Как уберечься? Как и где пройти анонимное тестирование?С начала этого года в нашем регионе тест на ВИЧ сдали 355 тысяч человек. Выявлено 362 новых случая заражения. Наибольшее количество случаев - в возрастной группе 34-44 года.Напомню, пройти бесплатное анонимное тестирование можно в Областном центре профилактики и борьбы со СПИДом - Судогодское шосссе, 41. Также тест можно сделать в любой поликлинике по направлению терапевта.