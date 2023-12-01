Во Владимире растет заболеваемость ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей показатели выросли на 12,5 процентов. За прошедшую неделю к врачам обратились около 11 тысяч человек по всему

Во Владимире растет заболеваемость ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей показатели выросли на 12,5 процентов. За прошедшую неделю к врачам обратились около 11 тысяч человек по всему региону, в областном центре 3,5 тысячи. Рост заболеваемости зафиксирован во всех возрастных группах. Всего за осень в регионе выявлено 27 случаев заболевания гриппом, причем 14 из них –