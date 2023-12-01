Юлия Каркаваниди, представитель управления Роспотребнадзора по Владимирской области рассказала, на...

Юлия Каркаваниди, представитель управления Роспотребнадзора по Владимирской области рассказала, на каком уровне заболеваемость ОРВИ в регионеГрипп уже в регионе. Мониторинг за циркуляцией вирусов ведет региональный Центр гигиены и эпидемиологии. На каком уровне заболеваемость ОРВИ в целом? Не поздно ли привиться от гриппа? И почему омикрон в этом году переносится легче? Эти темы "Вести" обсудили с представителем управления Роспотребнадзора Юлией Каркаваниди.