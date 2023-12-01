По обвинению в незаконном хранении растений, содержащих наркотические средства, перед судом предстанет 58-летний житель Юрьев-Польского района.

По обвинению в незаконном хранении растений, содержащих наркотические средства, перед судом предстанет 58-летний житель Юрьев-Польского района. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Во время оперативных мероприятий полицейские нашли в сарае подозреваемого части наркосодержащего растения общим весом свыше 5,5 килограммов. Выяснилось, что гражданин сам занимался выращиванием и сбором «урожая». Полицейские отмечают, что ранее мужчину уже приговаривали за подобные деяния.На допросе обвиняемый во всём сознался. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.