Жителю Владимирской области грозит до 20 лет лишения свободы за покушение на сбыт крупной партии...

Жителю Владимирской области грозит до 20 лет лишения свободы за покушение на сбыт крупной партии наркотиков.Следственным отделом Межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя.Мужчине предъявлено обвинение в «покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, легковой автомобиль полицейские остановили в августе текущего года в городе Гусь-Хрустальный.В багажном отделении (в нише запасного колеса) был обнаружен полимерный сверток с порошкообразным веществом внутри.«Результатами экспертно-криминалистического исследования подтверждено, что находившееся внутри вещество – героин массой почти 150 граммов...» - пояснили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Свою вину обвиняемый признал. Мужчина рассказал, что приобрел наркотики для последующего сбыта на территории города Гусь-Хрустальный.В настоящее время уголовное дело передано в суд. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.Фото: пресс-служба УМВД России по Владимирской области