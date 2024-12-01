Они могут встретить злоумышленников.

Рекомендации родителям дали инспекторы региональной полиции. Так, с детьми ежедневно необходимо обсуждать правила безопасного поведения на улице. Например, стоит переходить дорогу в положенных местах, а также не говорить по телефону во время пересечения проезжей части.Не стоит ребенку оставаться одному на детской площадке, залезать на чердаки и в подвалы. Дети должны всегда ставить в известность родителей о своем местоположении. Особенно важно следить за тем, с кем общается ребенок.В УМВД России по Владимирской области уточнили, что ребенок не должен разговаривать с незнакомыми людьми. Родителям нужно поддерживать доверительные отношения со своими детьми.