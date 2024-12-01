За Геннадием Хазановым стоит целая коллекция образов, созданных им как на театральных сценах, так и на экране в кино и телевидении, а его голос оживляет персонажей мультфильмов. Тем не менее, известность он приобрел прежде всего как мастер разговорного жанра, чьи забавные миниатюры на протяжении десятилетий вызывают улыбки у зрителей. 1 декабря 2024 года Геннадий Хазанов отмечает свое 79-летие.

За Геннадием Хазановым стоит целая коллекция образов, созданных им как на театральных сценах, так и на экране в кино и телевидении, а его голос оживляет персонажей мультфильмов. Тем не менее, известность он приобрел прежде всего как мастер разговорного жанра, чьи забавные миниатюры на протяжении десятилетий вызывают улыбки у зрителей. 1 декабря 2024 года Геннадий Хазанов отмечает свое 79-летие.1. Семейная традицияСтрасть к актерскому ремеслу привила будущему артисту его мама. Несмотря на работу инженером на заводе, она участвовала в любительских театральных постановках. Маленький Гена часто стоял за кулисами Дома культуры и видел, как зрители восторженно аплодируют его матери после спектаклей. Эти моменты наполняли его одновременно гордостью и желанием тоже выйти на сцену.Поэтому еще будучи школьником, Геннадий начал заниматься в кружке самодеятельности, демонстрируя свои таланты — будь то чтение басен или исполнение юмористических номеров. Особенно хорошо у него удавались пародии, первыми объектами которых стали одноклассники и учителя.Помимо занятий в школе, Хазанов окончил музыкальную школу по классу фортепиано и позднее посещал эстрадную студию Марка Розовского при МГУ.2. Трудности учебыПервые пять классов Геннадий Хазанов учился на одни пятерки. Однако с появлением в программе химии и физики он понял, что точные науки ему не близки, в отличие от гуманитарных предметов.Исключением среди точных наук были геометрия и алгебра, которым Хазанова научила замечательная преподавательница. Она оказалась единственным учителем, которому он никогда не подражал в своих пародиях.3. Ранние амбицииПосле окончания восьмого класса Геннадий Хазанов ушел из школы и устроился слесарем на радиозавод, продолжив параллельно учиться в вечерней школе. По словам артиста, решение было связано с переходом школ на одиннадцатилетнюю систему обучения, и он просто не хотел терять лишний год перед поступлением в театральный вуз.Тем не менее, поступление в театральные училища оказалось сложнее, чем ожидалось. Хазанов провалил экзамены во всех учебных заведениях, куда пытался поступить, поэтому был вынужден начать обучение в МИСИ.Именно в стенах института возник тот самый образ студента кулинарного техникума, принесший Хазанову широкую известность. Однако осознав, что инженерная специальность ему не подходит, он бросил МИСИ и поступил в эстрадно-цирковой институт.4. В поисках своего путиПо окончании учебы в училище Геннадий Хазанов не сразу нашел свое призвание. Сначала он работал конферансье, развлекая аудиторию короткими скетчами и веселыми монологами. Затем попробовал себя в пародии, выбирая в качестве объектов как советских звезд, таких как Лев Лещенко, Сергей Капица или Николай Озеров, так и зарубежных, включая Луи де Фюнеса.Некоторое время Хазанов экспериментировал с клоунадой, но и этот жанр оказался не совсем подходящим. В конечном счете, он нашел свое место среди мастеров разговорного жанра.5. Учитель и кумирАркадия Райкина Геннадий Хазанов всегда считал своим главным наставником. Еще в юности выступления Райкина вызывали в нем восторг и восхищение. Будущий артист старался не пропустить ни одного концерта или фильма с участием любимого мастера. Монологи Райкина он знал наизусть и часами репетировал их перед зеркалом, стараясь точно воспроизвести манеру игры и мимику кумира.Когда Геннадию исполнилось 15 лет, он решился осуществить свою давнюю мечту — встретиться с самим Аркадием Райкиным. В тот день подросток прогулял занятия и отправился в Московский дом самодеятельного творчества, где в тот момент проходил концерт великого артиста. После выступления Геннадий подошел к Райкину и завел беседу, которая закончилась тем, что юноша получил номер телефона знаменитого актера в его гостиничном номере."Трофеем" Хазанов не замедлил похвастаться перед одноклассниками, попросив разрешение позвонить известному советскому актеру прямо из учительской.6. Семья и наследиеПервая любовь и жена Хазанова — Злата Эльбаум. В браке родилась дочь Алиса, которая впоследствии сделала успешную карьеру балерины, а затем занялась режиссурой и продюсированием кино. Алиса подарила родителям двух внучек — Мину и Эву, сделав Геннадия Викторовича счастливым дедушкой.7. Ложная тревогаЛетом 2020 года в СМИ и сети появились тревожные сообщения о том, что Геннадий Хазанов якобы находится при смерти из-за сердечного приступа. Позже выяснилось, что эти слухи оказались ложными — на самом деле, артист посетил медицинское учреждение для проведения обычного профилактического осмотра, а не из-за ухудшения состояния здоровья.