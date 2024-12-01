Его отметили на федеральном телеканале.

В выходные героем федеральной программы «Доброе утро» стал владимирский троллейбус. Оказалось, что маршрут №1 признали одним из самых живописных в стране. Об этом рассказали в правительстве Владимирской области.Полюбоваться видами во Владимире лучше всего на троллейбусе №1. Он идет от улицы Фатьянова до театра «Разгуляй». Во время поездки пассажиры любуются Золотыми воротами, Водонапорной башней и «Палатами» Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Ранее в депо «Владимирпассажиртранса» новый троллейбус.