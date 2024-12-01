Том Ям – это знаменитый тайский суп, который отличается насыщенным вкусом благодаря сочетанию кислого, сладкого, соленого и острого. Он готовится на основе кокосового молока, лимонного сорго, галангала, лаймового сока и других ароматных ингредиентов. Вот упрощенный рецепт Том Яма, который можно приготовить из доступных продуктов. Этот вариант адаптирован под российские реалии и использует ингредиенты, которые легко найти в большинстве магазинов.

Том Ям – это знаменитый тайский суп, который отличается насыщенным вкусом благодаря сочетанию кислого, сладкого, соленого и острого. Он готовится на основе кокосового молока, лимонного сорго, галангала, лаймового сока и других ароматных ингредиентов. Вот упрощенный рецепт Том Яма, который можно приготовить из доступных продуктов. Этот вариант адаптирован под российские реалии и использует ингредиенты, которые легко найти в большинстве магазинов.ИнгредиентыДля бульона:Кокосовое молоко — 400 млРыбный соус — 2 ст. л. (можно заменить соевым соусом)Лаймовый сок — 2 ст. л. (или лимонный сок)Паста карри — 2 ст. л. (или томатная паста + красный перец)Имбирь свежий — 2 см корняЛемонграсс — 1 стебель (можно заменить цедрой лимона)Листья лайма — 4-5 шт. (заменяются цедрой лайма или лимона)Чили-перчик — 2-3 шт. (по вкусу)Морепродукты и овощи:Креветки — 150 гКальмары — 100 гГрибы шампиньоны — 100 гПомидоры черри — 8-10 шт.Лук-шалот — 1 шт. (или обычный лук)Кинза — небольшой пучокСахар — 1 ч. л.ПриготовлениеПодготовка ингредиентов:Нарежьте грибы шампиньоны тонкими ломтиками.Помидорчики черри разрежьте пополам.Лук-шалот нарежьте кольцами.Креветки очистите от панциря, оставив хвостик.Кальмаров нарежьте кольцами.Приготовление бульона:В кастрюлю налейте кокосовое молоко и рыбный соус.Добавьте пасту карри (или томатную пасту с красным перцем), натертый имбирь, цедру лимона, чили-перчик.Доведите смесь до кипения, затем уменьшите огонь и варите на медленном огне 10 минут, чтобы ароматы раскрылись.Добавление морепродуктов:Положите креветки, кальмаров и грибы шампиньоны в бульон.Варите еще 5-7 минут, пока морепродукты не станут готовыми.Завершение приготовления:Добавьте помидоры черри, лук-шалот.Посолите по вкусу, добавьте сахар и лаймовый сок.Проверьте баланс вкуса: он должен быть одновременно острым, кислым, сладким и соленым.Если нужно, добавьте больше рыбного соуса или лаймового сока.Подача:Разлейте суп по глубоким пиалам.Украсьте сверху свежими листьями кинзы.Подавайте горячим.Теперь у вас есть доступный и вкусный вариант классического тайского супа Том Ям!