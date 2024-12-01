Том Ям – это знаменитый тайский суп, который отличается насыщенным вкусом благодаря сочетанию кислого, сладкого, соленого и острого. Он готовится на основе кокосового молока, лимонного сорго, галангала, лаймового сока и других ароматных ингредиентов. Вот упрощенный рецепт Том Яма, который можно приготовить из доступных продуктов. Этот вариант адаптирован под российские реалии и использует ингредиенты, которые легко найти в большинстве магазинов.
Том Ям – это знаменитый тайский суп, который отличается насыщенным вкусом благодаря сочетанию кислого, сладкого, соленого и острого. Он готовится на основе кокосового молока, лимонного сорго, галангала, лаймового сока и других ароматных ингредиентов. Вот упрощенный рецепт Том Яма, который можно приготовить из доступных продуктов. Этот вариант адаптирован под российские реалии и использует ингредиенты, которые легко найти в большинстве магазинов.
Ингредиенты
Для бульона:
Кокосовое молоко — 400 мл
Рыбный соус — 2 ст. л. (можно заменить соевым соусом)
Лаймовый сок — 2 ст. л. (или лимонный сок)
Паста карри — 2 ст. л. (или томатная паста + красный перец)
Имбирь свежий — 2 см корня
Лемонграсс — 1 стебель (можно заменить цедрой лимона)
Листья лайма — 4-5 шт. (заменяются цедрой лайма или лимона)
Чили-перчик — 2-3 шт. (по вкусу)
Морепродукты и овощи:
Креветки — 150 г
Кальмары — 100 г
Грибы шампиньоны — 100 г
Помидоры черри — 8-10 шт.
Лук-шалот — 1 шт. (или обычный лук)
Кинза — небольшой пучок
Сахар — 1 ч. л.
Приготовление
Подготовка ингредиентов:
Нарежьте грибы шампиньоны тонкими ломтиками.
Помидорчики черри разрежьте пополам.
Лук-шалот нарежьте кольцами.
Креветки очистите от панциря, оставив хвостик.
Кальмаров нарежьте кольцами.
Приготовление бульона:
В кастрюлю налейте кокосовое молоко и рыбный соус.
Добавьте пасту карри (или томатную пасту с красным перцем), натертый имбирь, цедру лимона, чили-перчик.
Доведите смесь до кипения, затем уменьшите огонь и варите на медленном огне 10 минут, чтобы ароматы раскрылись.
Добавление морепродуктов:
Положите креветки, кальмаров и грибы шампиньоны в бульон.
Варите еще 5-7 минут, пока морепродукты не станут готовыми.
Завершение приготовления:
Добавьте помидоры черри, лук-шалот.
Посолите по вкусу, добавьте сахар и лаймовый сок.
Проверьте баланс вкуса: он должен быть одновременно острым, кислым, сладким и соленым.
Если нужно, добавьте больше рыбного соуса или лаймового сока.
Подача:
Разлейте суп по глубоким пиалам.
Украсьте сверху свежими листьями кинзы.
Подавайте горячим.
Теперь у вас есть доступный и вкусный вариант классического тайского супа Том Ям!