Хотите проверить свою смекалку и находчивость? Этот тест покажет, насколько быстро и креативно вы умеете находить решения в нестандартных ситуациях. Вам предстоит столкнуться с интересными задачами, требующими логического мышления и изобретательности. Готовы испытать себя? Тогда начнем!

Хотите проверить свою смекалку и находчивость? Этот тест покажет, насколько быстро и креативно вы умеете находить решения в нестандартных ситуациях. Вам предстоит столкнуться с интересными задачами, требующими логического мышления и изобретательности. Готовы испытать себя? Тогда начнем!ВОПРОСЫ1. На часах 11:45. Сколько будет, если поменять стрелки местами?А. 9:00Б. 8:40В. 6:152. Сила притяжения действует на яблоко, которое ...А. любоеБ. падаетВ. висит3. Сколько углов будет у прямоугольного стола, если один угол спилить?А. 4Б. 5В. 64. Вам нужно распилить бревно на 11 частей. Сколько надпилов Вы сделаете?А. 11Б. 12В. 105. В корзине лежало 5 морковок и 5 яблок. Кролик стащил одну одну морковь. Сколько фруктов осталось в корзине?А. 9Б. 5В. 106. В семье три сестры, у каждой по два брата. Сколько всего детей в семье?А. 5Б. 6В. 127. Дано 2 чайника одинаковой ширины: один высокий, второй низкий. Какой чайник вместительнее?А. низкийБ. высокийВ. оба одинаково вместительныОТВЕТЫ1. А. 9:002. А. любое3. Б. 54. В. 105. Б. 5 (морковь – овощ)6. А. 57. В. оба одинаково вместительны (если начать наливать воду, то налить воду удастся только до уровня носика в высокий чайник, а так как как низкий чайник такой же по ширине, то они оба вместительны)