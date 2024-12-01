Русский язык действительно славится своей сложностью. Его грамматика изобилует исключениями, а фонетика и орфография часто вызывают затруднения даже у носителей языка. Огромное количество падежей, времен и форм глаголов делает изучение русского языка настоящим вызовом. Однако эта сложность также придает языку особую выразительность и богатство, позволяя передавать тонкие оттенки смысла и эмоций. Попробуйте угадать, как правильно употреблять следующие слова и докажите, что вы настоящий грамотей!

Русский язык действительно славится своей сложностью. Его грамматика изобилует исключениями, а фонетика и орфография часто вызывают затруднения даже у носителей языка. Огромное количество падежей, времен и форм глаголов делает изучение русского языка настоящим вызовом. Однако эта сложность также придает языку особую выразительность и богатство, позволяя передавать тонкие оттенки смысла и эмоций. Попробуйте угадать, как правильно употреблять следующие слова и докажите, что вы настоящий грамотей!ВОПРОСЫ1. Стороны подписали мирные…А. договорыБ. договора2. Килограмм...А. вафельБ. вафлей3. Как во множественном числе будет слово "шило"?А. ШильяБ. Шило4. Ткань для...А. шароварБ. шароваров5. Много...А. патроновБ. патрон6. Купите...А. помидоровБ. помидор7. Наши дорогие...А. доктораБ. докторыОТВЕТЫ1. А. Договоры2. А. вафель3. А. Шилья4. А. шаровар5. А. патронов6. А. помидоров7. А. доктора