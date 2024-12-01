Русский язык действительно славится своей сложностью. Его грамматика изобилует исключениями, а фонетика и орфография часто вызывают затруднения даже у носителей языка. Огромное количество падежей, времен и форм глаголов делает изучение русского языка настоящим вызовом. Однако эта сложность также придает языку особую выразительность и богатство, позволяя передавать тонкие оттенки смысла и эмоций. Попробуйте угадать, как правильно употреблять следующие слова и докажите, что вы настоящий грамотей!
Русский язык действительно славится своей сложностью. Его грамматика изобилует исключениями, а фонетика и орфография часто вызывают затруднения даже у носителей языка. Огромное количество падежей, времен и форм глаголов делает изучение русского языка настоящим вызовом. Однако эта сложность также придает языку особую выразительность и богатство, позволяя передавать тонкие оттенки смысла и эмоций. Попробуйте угадать, как правильно употреблять следующие слова и докажите, что вы настоящий грамотей!
ВОПРОСЫ
1. Стороны подписали мирные…
А. договоры
Б. договора
2. Килограмм...
А. вафель
Б. вафлей
3. Как во множественном числе будет слово "шило"?
А. Шилья
Б. Шило
4. Ткань для...
А. шаровар
Б. шароваров
5. Много...
А. патронов
Б. патрон
6. Купите...
А. помидоров
Б. помидор
7. Наши дорогие...
А. доктора
Б. докторы
ОТВЕТЫ
1. А. Договоры
2. А. вафель
3. А. Шилья
4. А. шаровар
5. А. патронов
6. А. помидоров
7. А. доктора