Вот рецепт тунца на подушке из риса и авокадо, который получается легким, свежим и очень вкусным!
Вот рецепт тунца на подушке из риса и авокадо, который получается легким, свежим и очень вкусным!
Ингредиенты
Для риса:
Рис (лучше всего использовать жасминовый или басмати) – 150 г
Вода – 300 мл
Соль – щепотка
Для тунца:
Свежий тунец – 250 г
Оливковое масло – 1 ст. ложка
Соевый соус – 1 ст. ложка
Кунжутное масло – 1/2 ч. ложки (опционально)
Соль и черный молотый перец – по вкусу
Семена кунжута – 1 ч. ложка
Для авокадо:
Спелое авокадо – 1 шт.
Сок половины лайма или лимона
Соль – щепотка
Для подачи:
Листья салата или шпината – для украшения
Лайм или лимон – дольками для сервировки
Инструкции
Готовим рис:
Промойте рис несколько раз под холодной водой, чтобы удалить лишний крахмал.
Залейте рис водой в соотношении 1:2 (то есть на 150 г риса нужно 300 мл воды).
Добавьте щепотку соли и доведите воду до кипения.
Уменьшите огонь до минимума, накройте кастрюлю крышкой и варите рис примерно 15–20 минут, пока вся вода не впитается.
После приготовления оставьте рис под крышкой еще на 5–10 минут, чтобы он стал мягким и рассыпчатым.
Маринуем тунец:
Нарежьте свежий тунец на небольшие кубики размером примерно 2x2 см.
В небольшой миске смешайте оливковое масло, соевый соус, кунжутное масло (если используете), соль и перец.
Обваляйте кусочки тунца в маринаде и оставьте на 10–15 минут.
Готовим авокадо:
Очистите авокадо от кожуры и удалите косточку.
Нарежьте мякоть авокадо на мелкие кубики.
Полейте авокадо соком лайма или лимона и слегка посолите, чтобы сохранить цвет и добавить кислинку.
Обжариваем тунец:
Разогрейте сковороду на среднем огне.
Выложите замаринованные кусочки тунца на горячую сковороду и обжарьте их с каждой стороны по 30 секунд до легкой корочки. Тунец должен оставаться розовым внутри.
Переложите обжаренный тунец на тарелку и посыпьте семенами кунжута.
Сборка блюда:
На дно тарелки выложите готовую порцию риса.
Сверху распределите кубики авокадо.
Поверх авокадо аккуратно разложите кусочки обжаренного тунца.
Украсьте листьями салата или шпината и дольками лайма или лимона.
Подача:
Подавать блюдо лучше всего сразу после сборки, чтобы авокадо сохранило свою свежесть, а тунец оставался теплым.
Приятного аппетита!