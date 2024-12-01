Вот рецепт тунца на подушке из риса и авокадо, который получается легким, свежим и очень вкусным!

Вот рецепт тунца на подушке из риса и авокадо, который получается легким, свежим и очень вкусным!ИнгредиентыДля риса:Рис (лучше всего использовать жасминовый или басмати) – 150 гВода – 300 млСоль – щепоткаДля тунца:Свежий тунец – 250 гОливковое масло – 1 ст. ложкаСоевый соус – 1 ст. ложкаКунжутное масло – 1/2 ч. ложки (опционально)Соль и черный молотый перец – по вкусуСемена кунжута – 1 ч. ложкаДля авокадо:Спелое авокадо – 1 шт.Сок половины лайма или лимонаСоль – щепоткаДля подачи:Листья салата или шпината – для украшенияЛайм или лимон – дольками для сервировкиИнструкцииГотовим рис:Промойте рис несколько раз под холодной водой, чтобы удалить лишний крахмал.Залейте рис водой в соотношении 1:2 (то есть на 150 г риса нужно 300 мл воды).Добавьте щепотку соли и доведите воду до кипения.Уменьшите огонь до минимума, накройте кастрюлю крышкой и варите рис примерно 15–20 минут, пока вся вода не впитается.После приготовления оставьте рис под крышкой еще на 5–10 минут, чтобы он стал мягким и рассыпчатым.Маринуем тунец:Нарежьте свежий тунец на небольшие кубики размером примерно 2x2 см.В небольшой миске смешайте оливковое масло, соевый соус, кунжутное масло (если используете), соль и перец.Обваляйте кусочки тунца в маринаде и оставьте на 10–15 минут.Готовим авокадо:Очистите авокадо от кожуры и удалите косточку.Нарежьте мякоть авокадо на мелкие кубики.Полейте авокадо соком лайма или лимона и слегка посолите, чтобы сохранить цвет и добавить кислинку.Обжариваем тунец:Разогрейте сковороду на среднем огне.Выложите замаринованные кусочки тунца на горячую сковороду и обжарьте их с каждой стороны по 30 секунд до легкой корочки. Тунец должен оставаться розовым внутри.Переложите обжаренный тунец на тарелку и посыпьте семенами кунжута.Сборка блюда:На дно тарелки выложите готовую порцию риса.Сверху распределите кубики авокадо.Поверх авокадо аккуратно разложите кусочки обжаренного тунца.Украсьте листьями салата или шпината и дольками лайма или лимона.Подача:Подавать блюдо лучше всего сразу после сборки, чтобы авокадо сохранило свою свежесть, а тунец оставался теплым.Приятного аппетита!