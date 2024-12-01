Хачапури по-аджарски – это традиционное грузинское блюдо, представляющее собой лодочку из теста с сыром внутри и яйцом сверху. Вот классический рецепт этого блюда.

Хачапури по-аджарски – это традиционное грузинское блюдо, представляющее собой лодочку из теста с сыром внутри и яйцом сверху. Вот классический рецепт этого блюда.ИнгредиентыДля теста:Мука – 500 гТеплая вода – 250 млСухие дрожжи – 1 пакетик (7 г)Сахар – 1 ч.л.Соль – 1/2 ч.л.Растительное масло – 2 ст.л.Для начинки:Сулугуни или имеретинский сыр – 400 гСливочное масло – 50 гЯйца – 2 шт.Приготовление:Подготовка теста:В теплой воде растворите сахар и дрожжи, оставьте на 10 минут, чтобы дрожжи активировались.Просейте муку, добавьте соль и растительное масло.Соедините жидкую часть с сухой, замесите мягкое эластичное тесто. Если необходимо, добавляйте муку понемногу, чтобы тесто не липло к рукам.Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на 60-90 минут, пока оно не увеличится вдвое.Приготовление начинки:Натрите сулугуни на крупной терке.Добавьте половину сливочного масла, порезанного на мелкие кусочки, и тщательно перемешайте.Формировка хачапури:Разделите тесто на 4 равные части.Каждую часть раскатайте в овальную лепешку длиной около 30 см.На одну сторону лепешки выложите начинку, оставляя края свободными.Сложите вторую половину лепешки поверх начинки, формируя лодочку. Хорошо защипните края, чтобы начинка не вытекла.Выпекание:Противень застелите пекарской бумагой или смажьте растительным маслом.Выложите хачапури на противень, оставляя между ними пространство.Выпекайте в предварительно разогретой до 220°C духовке 15-20 минут до золотистой корочки.Завершение приготовления:Достаньте хачапури из духовки и сделайте углубления в центре каждого, аккуратно разбив туда яйца.Верните в духовку на 2-3 минуты, чтобы белок начал схватываться, а желток остался жидким.Достаньте из духовки, добавьте оставшиеся кусочки сливочного масла и сразу подавайте.Хачапури по-аджарски традиционно едят руками, разрывая края теста и макая их в горячую сырно-яичную начинку. Приятного аппетита!