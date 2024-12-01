27 ФАПов и 4 врачебных амбулатории на общую сумму более 240 миллионов рублей планируют построить в поселениях Владимирской области. На сайте госзакупок уже ищут подрядчиков. Для шести объектов

27 ФАПов и 4 врачебных амбулатории на общую сумму более 240 миллионов рублей планируют построить в поселениях Владимирской области. На сайте госзакупок уже ищут подрядчиков. Для шести объектов подрядчики уже нашлись, сообщает минздрав региона. Итак, ФАПы появятся в следующих населенных пунктах:– д. Арсаки и д. Бакино (Александровский район);– п. Центральный и д. Козлово (Вязниковский район);–