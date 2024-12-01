Совет народных депутатов поселка Мелехово необходимость площадки для выгула собак утвердил, а обустроить такую забыл. Прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере

Совет народных депутатов поселка Мелехово необходимость площадки для выгула собак утвердил, а обустроить такую забыл. Прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере обращения с животными. Оказалось, что в Мелехово места для выгула собак не определены, площадки не организованы, табличками такие места не обозначены. Местные собаки получили площадку только после того, как прокурор направил в суд