На улицах образуется гололед.

В регион постепенно приходит зима. Однако на данный момент температура на улице довольно высокая для того, чтобы установился устойчивый снежный покров. Пока же на тротуарах блестит лед, а все небо закрыто тучами.Довольно теплым обещают и начало недели. Как прогнозируют синоптики центра «Фобос», температура на улице будет достигать +2 градусов. Однако все изменится после четверга, 5 декабря. Так, температура упадет до -3 градусов, и начнется снег.В целом зима в этом году должна быть снежной и без резких температурных скачков. Но пока это лишь предположения.