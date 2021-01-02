На территории Владимирской области за сутки 2 января 2021 года лабораторно подтверждено 174 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 2 января 2021 года лабораторно подтверждено 174 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (50 сл. в г. Владимире, 22 сл. в Гусь-Хрустальном, 15 сл. в Муромском, 10 сл. в Ковровском, 9 сл. в Юрьев-Польском, 8 сл. в Вязниковском, 8 сл. в Александровском, 7 сл. в Суздальском, 7 сл. в Киржачском, 6 сл. в Кольчугинском, 6 сл. в Петушинском, 6 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Меленковском, 5 сл. в Собинском, 5 сл. в Камешковском, 4 сл. в Селивановском, 2 сл. в Радужном, 1 сл. в Сугододском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 18 913 случаев заболевания (3874 сл. в г. Владимире, 2470 сл. в Гусь-Хрустальном, 2099 сл. о. Муром, 1416 сл. в Ковровском, 1223 сл. в Александровском, 1164 сл. в Петушинском, 944 сл. в Вязниковском, 883 сл. в Юрьев-Польском, 692 сл. в Кольчугинском, 661 сл. в Собинском, 636 сл. в Суздальском, 540 сл. в Гороховецком, 510 сл. в Меленковском, 438 сл. в Селивановском, 445 сл. в Камешковском, 406 сл. в Киржачском, 258 сл. в г. Радужном, 254 сл. в Судогодском).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.