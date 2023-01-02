В Хабаровске обсуждают видео с очаровательной лисой.

В Хабаровске обсуждают видео с очаровательной лисой.Лисы – хоть и опасные, но очень привлекательные звери, которые порой удивляют своим поведением людей. Так, сотрудники "Заповедного Приамурья" сняли на видео лисицу, увязавшуюся за ними. В национальном парке посчитали, что дикое животное притворилось дружелюбным песиком. Мол, актриса, у которой еще нет "Оскара". "Она за нами путешествует где-то километр", – рассказал автор видео.Также в Сети говорят, что лисица похвасталась шубкой перед инспекторами "Заповедного Приамурья". К слову, зимой шерсть этих животных становится более пушистой. Это позволяет им лежать сохранять тепло даже лежа на снегу.