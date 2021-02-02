Звериный оскал. Пока областные власти выясняют, кто все таки должен решать проблемы безнадзорных животных, владимирцы жалуются на участившиеся случаи агрессивного поведения бродячих собак. Как не попасть в цепкие лапы и зубы четвероногих.

Звериный оскал. Пока областные власти выясняют, кто все таки должен решать проблемы безнадзорных животных, владимирцы жалуются на участившиеся случаи агрессивного поведения бродячих собак. Как не попасть в цепкие лапы и зубы четвероногих.Эти кадры из села МАхра Александровского района, на них- местные собаки атакуют детей, идущих из школы на остановку. По словам учащихся, это уже не первый случай агрессии животных. А это уже Владимир, внука Светланы Смирновой злая собака укусила в нескольких метрах от домаСветлана Смирнова, бабушка пострадавшего мальчика:- Они его окружили со всех сторон как бы в кольцо, он полез в сугроб, кричал "ФУ" отойдите, но одна собака его все таки укусила в ногу, и вот он стоял в сугробе, они облаивали его со всех сторон, как бы в сугроб не решались туда залезать.Жители улицы Собинской областного центра говорят, что проблема назрела давно. В частном секторе есть несколько пустующих домовладений, где бездомные собаки и находят себе приют.Владимир Воронцов, житель ул. Собинская:- Бесхозные, они в сараях тут живут, ну и сердобольные люди приносят поесть, жалко, конечно не дело это.Бродячие собаки часто сбиваются в стаи и ведут себя агрессивно, они могут быть и разносчиками опасных заболеваний. Во владимирский травмпункт люди с царапинами и укусами обращаются регулярно.Сергей Козлов, заведующий поликлиническим отделением травматологии и ортопедии-травмпункт:- Может развиться гнойное воспалительное осложнение в месте укуса животного, в ногу, руку, это раз, животное обитающее на улице может заразить столбняком, третье человек может заразиться бешенством.В круглосуточном антирабическом Центре Владимира всегда можно получить прививку от бешенства или столбняка. А чтобы вовсе обезопасить себя от негативных последствий похода в травмпункт, зоопсихологи рекомендуют соблюдать несколько простых правил.Полина Артюх, зоопсихолог:- Если собака к вам уже подбежала с лаем , то конечно не нужно размахивать руками, нужно постараться сохранять спокойствие и если вы случайно вторглись на территорию, которая собака охраняет, считает своей, то нужно спокойно отступить, но если вами и собакой есть какое-то приличное расстояние, а вы чувствуете в себе достаточно уверенности, то можно спугнуть ее каким-то строгим окликом .Спор о том, какое ведомство должно заниматься бездомными четвероногими, был разрешен лишь 28 января на заседании Законодательного собрания. Областные парламентарии поручили отлов и содержание бездомных животных департаменту ветеринарии. И пострадавшие от укусов могут жаловаться туда. Но когда можно будет пройти по улицам, не опасаясь нападения собак, сказать трудно.Александр Сыпченко, Семен Карпов Вести Владимир