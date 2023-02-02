Максим Галкин сможет обогатиться в России.

Максим Галкин сможет обогатиться в России.После начала спецоперации на Украине некоторые россияне раскритиковали действия властей и покинули страну. Среди них есть и знаменитости, среди которых шоумен Максим Галкин*, Чулпан Хаматова, Рената Литвинова и другие. Тем временем российские парламентарии считают, что этих граждан нужно не только вернуть обратно, но и заставить работать на благо родины и развивать ее.Депутат Дмитрий Гусев отметил, что в общей сложности из России выехало от 800 тысяч до миллиона человек, сообщает . Он предложил дать уехавшим россиянам готовый бизнес. Так как в России много пустующих необрабатываемых земель, значит этим людям нужно предоставить около десяти гектар земли, а также все необходимое – технику и остальной инвентарь. Потом им надо помочь реализовать готовый продукт. Остается только представить, как вымазанный в черноземе Максим Галкин*, засучив рукава, вскапывает грядки и сажает морковь.Депутат уверен, что с такими темпами через пять или десять лет можно будет отдать землю в собственность. Помимо этого депутат Гусев считает, что российскую землю можно использовать для привлечения европейских и американских инвесторов. В комплексе мер по поддержке российской экономики это поднимет общий уровень жизни и демографию.* – признан иноагентом по решению Минюста РФ